عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية الرئيس.. انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية| اليوم

صدى البلد

ينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، ويعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى 8 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

وتشمل فعاليات المؤتمر، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة والقضية السكانية في مصر.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.
ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة والدبلوماسية الصحية وتأثير ديناميكيات السكان على الاستدامة البيئية وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والتغطية الصحية الشاملة والصحة العقلية والنفسية والإدمان والاستثمار في الرعاية الصحية واقتصاديات الصحة والابتكار، البحث، والتطوير والتحول الرقمي وصناعات الأدوية والمستحضرات الحيوية وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز صحة ورفاهية السكان مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى توصيات وخارطة طريق لسبل التكيف لمواجهة التحديات العالمية وتحسين المخرجات الصحية.

كما يهدف المؤتمر إلى تمكين ومشاركة جميع الأطراف المعنية في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية، لتعزيز الشراكات ذات القيمة وحشد الموارد لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة التحديات السكانية والصحية والتنموية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوقعات الأمم المتحدة فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 7.9 مليار في عام 2050، حيث تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتي عام 2050 في 8 بلدان من بينهم مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

ترشيحاتنا

قمة أفريقيا للمناخ.. ما الخيارات المتاحة لدول القارة لحماية مواردها الطبيعية؟

لإثارة البلبلة.. المتحدة للخدمات الإعلامية: اللائحة المتداولة عن تقسيم الفنانين غير حقيقية

كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات

لهذه الأسباب.. الأهلي ينفي التفاوض مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي

برعاية الرئيس.. انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية| اليوم

لدعم روسيا بالسلاح ضد أوكرانيا.. من كشف عن زيارة كيم جونج أون لموسكو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ