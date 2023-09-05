وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطار التنمية مستمر في محافظة سيناء، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء وإزالة أي عقبات للمنتفعين بالأراضي الزراعية فيها.

وقال السيد القصير، في تصريحات خاصة لقناة "صدي البلد "الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي ، إنه تم العمل على وضع مسار تنموي حضاري بمحافظة سيناء، علما بأن حجم الإنفاق بلغ 750 مليار جنيه، واستصلاح أكثر من 650 ألف فدان في سيناء، كما أن الدولة المصرية نجحت في توفير المياه من أجل زراعة الأراضي فيها.

وأشار إلى أن تقنين الأراضي وتمليكها في سيناء يمنح المواطنين الاستقرار، موضحا أن تسليم العقود المؤمنة للأراضي الزراعية لأهالي سيناء يحميها من التزوير، والدولة جادة وعازمة على استقرار المواطنين في سيناء، كما أن محطات المحسمة وبحر البقر تعد من أهم المشروعات والتي قامت بها الدولة المصرية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سيناء جزء من أرض الوطن العظيم، والتطوير والتنمية التي تحدث على أرضها الآن في جميع المجالات إضافة للمجتمع المصري.

ونوه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن المشروعات القومية التي تجري على سيناء سوف توفر آلاف فرص العمل، مشيرا إلى أن توزيع عقود التملك للأراضي الزراعية في سيناء هدفه الدمج وتحقيق الاستقرار لكافة المواطنين فيها.

وأشار إلى أن المواطن في سيناء يشعر الآن بأن الدولة تقف بجانبه، وتحميه وتقدم له كافة الخدمات، علما بأن العقود المؤمنة تجعل المزارع يستفيد بكافة الخدمات وكارت الفلاح والميكنة الزراعية.

وتابع: "سيناء أرض الفيروز تعرضت لأخطر موجة من الإرهاب لسنوات كثيرة، والدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة للقضاء على الإرهاب ودحره وتحقيق التنمية فيها"، مؤكدا أن سيناء بها قدر كبير من الأمن والاستقرار الآن والفضل يرجع لمجهودات القوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء سيناء المخلصين.

وحول استصلاح الأراضي ومشروعات الزراعة الجديدة، قال السيد القصير إنه لم يحدث أي نقص لأي سلعة في مصر، والصوب الزراعية مشروع قومي كبير، موضحا أننا فقدنا آلاف الكيلومترات بسبب ضعف استخدام الزراعة الذكية والميكنة الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع توشكى سيضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية، ولدينا اكتفاء ذاتي في الخضروات والفاكهة والألبان ومنتجات الدواجن والسكر والأرز والأسماك، وهناك فجوة إنتاجية لدينا في القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم.