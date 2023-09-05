النيجر تعلن فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات

أعلن المجلس العسكري في النيجر، فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات، فيما كشف رئيس الوزراء- المُعين ممن استولوا على السلطة- علي الأمين زين، عن وجود اتصالات لضمان "انسحاب سريع" للقوات الفرنسية من البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة النقل في النيجر، إن القادة العسكريين للبلاد أعادوا فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات، والذي أغلق في 6 أغسطس الماضي، بعد استيلائهم على السلطة، بسبب التهديد بالتدخل العسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وأجبر الإغلاق الخطوط الجوية الفرنسية، وشركات طيران أوروبية أخرى على تعليق بعض الرحلات، واتخاذ مسارات أطول عبر القارة الإفريقية.

وتبلغ مساحة النيجر- وهي دولة حبيسة وغير ساحلية- أكثر من ضعف مساحة فرنسا، وعادة ما تمر فوقها العديد من مسارات الطيران عبر قارة إفريقيا.