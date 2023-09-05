لإثارة البلبلة.. المتحدة للخدمات الإعلامية: اللائحة المتداولة عن تقسيم الفنانين غير حقيقية

نفى محمد سعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (المتحدة للخدمات الإعلامية)، وجود اللائحة المزعومة التي تم تداولها على "واتس آب"، بين العديد من العاملين بمجال صناعة السينما والدراما، وجاء فيها أن "شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C).

وقال سعدي في تصريح لـ أحد المواقع الإخبارية، إن هذه اللائحة ليست حقيقية وغير رسمية، ولم تصدر عن الشركة، ولا نعرف من ورائها، ومن قام بنشرها. وهي مجرد ورقة متداولة تحتوي على خلل وعوار شديد، وضررها أكثر من نفعها، حتى للشركة المتحدة نفسها".

وأضاف سعدي، أنه "يتمنى ممن استوقفتهم تلك (اللائحة المجهولة) أن يسأل عن مصدرها، ويتأكد من أنها لم تخرج عن الشركة المتحدة". متسائلاً: "من يريد إحداث بلبلة في سوق الإنتاج الدرامي المصري في هذا التوقيت تحديداً، خاصة بعد تدشين اتحاد منتجي مصر".

وأوضح: "بالفعل اجتمعنا في الاتحاد، وعقدنا أول جلسة، وكان هدفنا العمل على زيادة الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الدول، وكنا نرغب في أن نتكاتف كصناع، في ظل ارتفاع أسعار تنفيذ الأعمال، والهدف الرئيسي من الأمر هو خدمة الصناعة وتنظيم آليات التصوير وتنسيق العمل، وكل ذلك من أجل الارتقاء بجودة الإنتاج والصناعة، وكل ما ناقشناه كان حول جودة المحتوى، فهناك مسلسلات تنتج بميزانية قليلة التكلفة ولكن قيمتها الفنية عالية والعكس، وناقشنا أيضاً كيف نعمل على إعادة الصناعة لوضعها الطبيعي، وكيف نستطيع أن نحترم السيناريو، أما الميزانيات تحكمها طبيعة العمل. لذلك أتعجب من تداول هذه اللائحة دون أن تسأل أي شعبة من الشعب التي أصدرت بيانات حولها، عن مصدر الورقة المتداولة تحت عنوان اللائحة".