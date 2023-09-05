اليوم.. بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري في مزايدة عمومية

تبدأ وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري، من معادة وخردة، خلال مزايدة عمومية، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، ضمن خطة إعادة إعمار الميناء، والتي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية، ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة الميناء.

وفي سياق متصل، سبق أن بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “علي حمية”، مع البنك الدولي، خطة إعادة إعمار ميناء بيروت، والتي يجري إعدادها حاليا من قبل البنك، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والرؤيا والمهام المنوطة بها.

ويشار إلى أن ميناء بيروت البحري، شهد انفجارا ضخما، في الرابع من أغسطس 2020، أسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن تشريد عشرات الآلاف.