اليوم.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الياباني في القاهرة

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره الياباني، هاياشي يوشيماسا، اليوم الثلاثاء، والذي يُجري زيارة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات، العلاقات بين القاهرة وطوكيو، وسبل تعزيزها في شتي المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، يعقد وزيرا خارجية مصر واليابان، مؤتمرا صحفيا مشتركا؛ للكشف عن ما تم التوصل له خلال المباحثات.

ومن ناحية أخرى، يستقبل الوزير سامح شكري، في اليوم نفسه، بمقر وزارة الخارجية، “فيليب لازاريني” المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).