روسيا تسقط طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا لاستهداف العاصمة موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إيسترا، بمنطقة موسكو وكالوجا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، كانت تستهدف العاصمة الروسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الدفاع الروسية في بيان قوله إن: "أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا حوالي الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت جرينتش" فوق منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو من الجنوب الغربي.

من جهته، أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تليجرام، أن طائرات بدون طيار أسقطت فوق منطقة كالوجا وبالقرب من موسكو فوق منطقة إيسترا، مشيرا إلى أن الطائرات كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو.

وأضاف سوبيانين أنه وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة بدون طيار.

وتقع إيسترا في منطقة موسكو على بعد حوالي 65 كم "40 ميلا"، شمال غربي الكرملين.