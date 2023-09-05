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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تمهل ذوي الإعاقة من أصحاب المشاريع 6 أشهر| اعرف السبب

السعودية علم
السعودية علم

تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، آلية جديدة لمنح ذوي الإعاقة مهلة تصل إلى 6 أشهر لتصحيح مشاريعهم المتعثرة قبل وقف الإعانة عنهم، وفق جدول زمني محدد جارٍ إعلانه قريباً.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادرها قولها إن الدراسة الخاصة بطلب الحصول على إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، في حال لم يستطع العميل تنفيذ المشروع وتعثر خلال المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادته؛ يقوم برفع طلب تمديد لتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى إلى اللجنة الفنية بفرع الوزارة موضحاً الأسباب.

وبينت المصادر ان اللجنة الفنية تدرس طلب العميل وترفع مرئياتها إلى اللجنة المركزية، التي بدورها تدرس الطلب والنظر بمرئيات اللجنة الفنية ورفع توصيتها بقبول طلب التمديد أو رفضه، وفي حال قبول طلب التمديد يتم تحديد المدة 6 أشهر كحد أقصى وفقاً لظروف العميل، ورفعها لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ الموافقة على ذلك.

ونوهت المصادر، بأنه في حال تم رفض طلب تمديد مهلة المشروع المتعثر، سيتم إيقاف الإعانة والمشروع وإشعار العميل بذلك من خلال اللجنة الفنية.

وبشأن المشاريع الملغاة، أشارت المصادر، إلى أن الدراسة حددت معايير لذلك، إذ يتقدم العميل للجنة الفنية بطلب إلغاء مشروع فردي موضحاً الأسباب بحيث يكون كظرف قاهر أو كوارث طبيعية أو جائحة حجر كلي لسبب صحي أو طبيعي، أو ظرف صحي مثبت كمرض يحتاج إلى عزل، وتقتنع فيه اللجنة الفنية بعد الدراسة.

وذكرت المصادر، أن اللجنة الفنية ستدرس أسباب الإلغاء وكتابة مرئياتها حول المشروع ورفعها للجنة المركزية، التي بدورها تقوم بكتابة التوصيات ورفع قرار التوصية لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ موافقته على التوصية وإصدار القرار، ثم يتم إشعار العميل بالقرار وتحديد موعد للتوقيع على مستند المخالصة وبعدها تحفظ المعاملة لدى الوزارة. 

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