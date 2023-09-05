سبب ارتباط زبد البحر بالذنوب والحق والباطل في القرآن والسُنة

بعد ظهور زبد البحر في شواطئ محافظة بورسعيد، وتسليط الضوء عليه، بدأ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن أصل هذه الظاهرة، على الرغم من أن الله عز وجل ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى (فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)، في إشارةٍ إلى أن الزبد يتبدد ويزول ويتلاشى، مثلما يتلاشى الباطل والضلال.

فمن الممكن أن يكون مثل زبد البحر كثيفاً وعالياً ومنتشراً، إلا أنه في نهاية المطاف سيزول وسيبقى البحر.

جدير بالذكر أن كمية وكثافة الرغوة أو الزبد في البحر تعتمد على سرعة وكثرة وعنف حركة الأمواج، الأمر الذي يولد طبقةً كثيفةً من الرغوة التي سرعان ما تتبدد وتزول، إلا أنها تصل مسافاتٍ كبيرة وتمتد على شواطئ البحار، وفي المقابل لا تؤدي الأمواج الخفيفة إلى تكوين أي زبدٍ في البحر.

لماذا ورد زبد البحر في القرآن والسنة

أشار القرآن إلى هذه العملية بقوله تعالى: (ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله)، ولو قمنا بمقارنة لدراسة تشكل الرغوة الناتجة عن البحار أو السيول، ودرسنا الرغوة المتشكلة في مصانع الحديد الخام (الفرن العالي) فإننا نجد العمليات الفيزيائية ذاتها تحدث في كلتا الحالتين، وهذا وصف دقيق للقرآن لا يمكن أن يكون قد صدر من إنسان أمي لم يختبر البحار والسيول ولا طرق صناعة الحديد أو الذهب.

3- في قوله تعالى: (فأما الزبد فيذهب جفاء)، لو تأملنا طريقة ذهاب الزبد نجد العلماء يقولون إنه بمجرد أن تهب عليه نسمات من الهواء فإن الزبد يذهب ويتطاير ويجف، لأنه أساسا عبارة عن رغوة خفيفة أو فقاعات هواء، أي أن التعبير القرآني دقيق علميا.

زبد البحر والذنوب

استخدم النبي الأعظم (صلى الله عليه وسلم) تشبيها دقيقا علميا عندما شبه الذنوب الكثيرة بالزبد، وذلك عندما قال: (من قال "سبحان الله وبحمده" مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)! وهناك أحاديث كثيرة استخدم النبي فيها هذا التشبيه من أجل التعبير عن كثرة الذنوب وكيفية إلغائها، وقد استخدم النبي هذا التشبيه ليرسل لنا رسالة وهي أن الذنوب العظيمة مهما كبرت وكثرت، فإن ذكر الله والأعمال الصالحة تزيل هذه الذنوب بسهولة كما يزول زبد البحر بسهولة!

ما هو زبد البحر وكيف يتكون

أما الزبد البحري فهو عبارة عن ظاهرة طبيعية ينتج عنا تألف مادة شبيهة برغوة الصابون الثقيلة، تتسم بلون أبيض، تطفو على سطح المياه، كما وتتراكم على الشواطئ.

تتألف هذه المادة من مجموعة مواد متحللة من مياه البحار، تتألف مما يلي:

الحيوانات.

النباتات البحرية.

فضلات الكائنات البحرية.

وهو ما يتم تحريكه بشكل مستمر من خلال حركتي المد والجزر، التي تقوم بمزج هذه المكونات وسحبها إلى الشاطئ، مكونة هذا الزبد بشكله المعهود.

وثمة نوعان من الزبد، توضيحهما فيما يلي:

أبيض اللون: وهو ما لا ينطوي في الغالب على ملوثات.

أحمر اللون: وهو بلون أحمر يميل إلى اللون البني، ويطلق عليه المد الأحمر، ويتجلى بهذا اللون نتيجة انطوائه على بعض من: المخلفات الكيماوية الناجمة عن المصانع، أو بعض من الطحالب أحادية الخلية.

فوائد زبد البحر

الحد من مشكلات البشرة؛ إذ يسهم في:

تعزيز نضارة وحيوية البشرة.

علاج النمش والكلف.

علاج التجاعيد.

تأخير علامات الشيب.

تخليص الجسم من الترهلات، لا سيما تلك التي تنجم عن الحمل، وفقدان الوزن السريع.

علاج الجرب.

علاج البهاق.

الحد من الثعلبة.

زيادة حجم الثدي في حال خلطه بماء الورد، من خلال تدليكه.

تعزيز صحة الشعر من خلال إسهامه في:

نمو الشعر.

منع تساقط الشعر.

تنعيمه.

منح الأسنان لونا أبيض من خلال تطبيقه عليها مباشرة.

تعزيز الرغبة الجنسية لدى الرجال، من خلال مزجه مع الحلبة المطحونه، ومن ثم تطبيقه.

علاج أمراض كل من:

الطحال.

عسر البول.

حصوات الكلى والمثانة.