عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ألعاب أونلاين تستهدف الشباب والمراهقين

أفضل ألعاب أونلاين
أفضل ألعاب أونلاين تستهدف الشباب والمراهقين

تشهد الألعاب عبر الإنترنت شعبية متزايدة بين الشباب والمراهقين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من الميزات والخصائص التي تجذبهم.

 

ومن بين أفضل الألعاب عبر الإنترنت التي تستهدف الشباب والمراهقين:

 

• Fortnite: هي لعبة تصويب من منظور شخص ثالث مطورة من قبل Epic Games. تتميز اللعبة بأسلوب رسومي كرتوني وطريقة لعب سريعة وحماسية.

• Minecraft: هي لعبة بناء عالمية مفتوحة تم تطويرها من قبل Mojang Studios. تسمح اللعبة للاعبين ببناء أي شيء يمكنهم تخيله باستخدام مجموعة واسعة من الموارد.

• Roblox: هي منصة ألعاب وإنشاء محتوى تم تطويرها من قبل Roblox Corporation. يتيح الموقع للاعبين إنشاء ألعابهم الخاصة ولعب ألعاب الآخرين.

• Among Us: هي لعبة متعددة اللاعبين تصويب من منظور شخص ثالث تم تطويرها من قبل InnerSloth. تتميز اللعبة بأسلوب رسومي بسيط وطريقة لعب ممتعة.

• Call of Duty: Warzone: هي لعبة تصويب من منظور شخص أول تم تطويرها من قبل Infinity Ward و Raven Software. تتميز اللعبة بأسلوب رسومي واقعي وطريقة لعب سريعة وحماسية.

 

تتميز هذه الألعاب بالعديد من الميزات التي تجذب الشباب والمراهقين، مثل:

 

• اللعب الجماعي: تسمح هذه الألعاب للاعبين بالتفاعل مع بعضهم البعض عبر الإنترنت، مما يمكن أن يساعدهم على تكوين صداقات جديدة.

• التحدي: تقدم هذه الألعاب تحديات صعبة يمكن للاعبين التغلب عليها، مما يمكن أن يساعدهم على تطوير مهاراتهم.

• الإبداع: تسمح هذه الألعاب للاعبين بالتعبير عن إبداعهم، مما يمكن أن يساعدهم على تطوير شخصيتهم.

بالطبع، يجب على الآباء توخي الحذر عند السماح لأطفالهم باللعب بألعاب عبر الإنترنت. من المهم التأكد من أن الألعاب التي يلعبونها مناسبة لفئتهم العمرية، وأن لا تحتوي على أي محتوى غير لائق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

موضوعات متعلقة

كسر الحواجز.. موبايل هواوي الجديد يبيع مليون وحدة في 5 أيام 

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل رخيص من سامسونج سيبهرك بإمكانياته

أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايلات في 2023..وعلاقات حب بين البشر والروبوتات

حقيقة تزويد هواتف iPhone بشاحن Type C

قبل مؤتمر Apple.. مميزات iOS 17 الجديد

لتيسير الوقت.. أسهل طريقة لتحويل الصورة إلى كتابة

علاقات حب بين البشر والروبوتات.. ظاهرة جديدة تثير التساؤلات

أفضل موبايلات في 2023

ترشيحاتنا

الزي الأحادي هو الحل.. ماكرون يدافع عن قرار منع العباءة في المدارس

400 ألف مولود فقط| الزيادة السكانية شبح يقضي على التنمية.. والسيسي يحذر

قطاع الطاقة كلمة السر.. الصين تعلن نيتها بالتدخل لحل أزمة النيجر

أنفق 100 ألف دولار.. جراح تجميل كبير يكشف سرًا عن بايدن

2230 مولودًا خلال ساعة.. وزير الصحة يستعرض نموذجًا حيًا لسرعة زيادة المواليد بمصر

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

فيديو

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ