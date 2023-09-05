وزير الإسكان يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الإثنين 4 سبتمبر 2023، بدء الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).