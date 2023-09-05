عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. الروائح الكريهة في بعض مناطق الجسم تشير إلى أمراض خطيرة

روائح كريهة
روائح كريهة

روائح الفم والقدم وتحت الإبط الكريهة قد تكون ناتجة عن عوامل عادية وطبيعية، وغالبًا ما لا تشير إلى وجود أمراض خطيرة، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون هناك بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب رائحة غير مستحبة، لذلك، إذا كنت تعاني من رائحة كريهة شديدة أو مستمرة في هذه المناطق، فقد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل.

5 مصاصين دماء حقيقيين لم تسمع عنهم من قبل.. تعرف عليهم

4 فئات أهمهم الأيتام| تعرف على الطلاب المعفيين من سداد المصروفات الدراسية لعام 2024

الأسباب الشائعة الروائح الفم الكريهة 

من الأسباب الشائعة لروائح الفم الكريهة (رائحة النفس الكريهة) تشمل:

1. سوء النظافة الفموية: عدم التفريش والاستخدام الغير صحيح للخيط الطبي يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا في الفم وبقايا الطعام، مما يسبب رائحة كريهة.

2. التهاب اللثة: اللثة الملتهبة قد تكون نتيجة لتراكم البكتيريا وتكون الجير على الأسنان، وتسبب رائحة كريهة ونزيف اللثة.

3. التسوس السني: الأسنان المصابة بالتسوس قد تسبب رائحة كريهة نتيجة لتحلل الأنسجة السنية.

أما بالنسبة لروائح القدم الكريهة، فإنها غالبًا ما تكون نتيجة للتعرق الزائد وتكاثر البكتيريا في المنطقة، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لروائح القدم الكريهة وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. التعرق الزائد: العرق الزائد في القدمين يخلق بيئة رطبة تسهل تكاثر البكتيريا وتسبب رائحة كريهة.

2. الفطريات: الإصابة بالفطريات في القدمين (مثل قدم الرياضي) قد تسبب رائحة كريهة وحكة واحمرار.

3. ارتداء الأحذية غير المناسبة: ارتداء الأحذية المغلقة والجوارب الغير مناسبة قد يمنع التهوية الجيدة للقدمين ويزيد من تراكم الرطوبة والروائح الكريهة.

أما بالنسبة لروائح تحت الإبط الكريهة، فعادة ما تكون نتيجة للعرق وتفاعله مع البكتيريا الموجودة على الجلد. وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لروائح تحت الإبط الكريهة:

1. العرق الزائد: التعرق الزائد في منطقة الإبط يخلق بيئة رطبة تسهل تكاثر البكتيريا وتسبب رائحة كريهة.

2. البكتيريا: البكتيريا الموجودة طبيعيًا على الجلد تتفاعل مع العرق وتنتج مواد كيميائية تسبب رائحة كريهة.

3. التهاب الجلد: التهاب الجلد في منطقة الإبط قد يكون نتيجة لتهيج الجلد أو الإصابة بالفطريات، ويمكن أن يسبب رائحة كريهة.

في بعض الحالات، رائحة الفم الكريهة أو رائحة القدم أو تحت الإبط الكريهة قد تكون نتيجة لمشكلة صحية أكثر خطورة. على سبيل المثال، قد يكون هناك عدوى أو تلوث في الفم أو القدمين أو تحت الإبط يتطلب تدخل طبي، لذا، إذا كنت تعاني من رائحة غير طبيعية ومستمرة في هذه المناطق، فإنه ينصح بزيارة الطبيب للتشخيص الدقيق وتوجيهك للعلاج المناسب إن لزم الأمر.

التهوية الجيدة الأسباب الشائعة التعرق الزائد التهاب اللثة البكتيريا الجلد الروائح الكريهة تحت الإبط رائحة النفس الكريهة روائح الفم الكريهة نزيف اللثة نظافة الفم سداد المصروفات الدراسية سداد المصروفات رائحة كريهه رائحة الفم المصروفات الدراسية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

رؤية هلال ذي الحجة .. دول تعلن العيد الخميس.. ومصر تتفق مع السعودية

ترشيحاتنا

توقيف شخصين بسبب حفرة في سور الصين العظيم

سقوط رجال شرطة مزيفين بحوزتهم أموالا مقلدة في القاهرة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

السيسي: تم بناء قاعدة بيانات حقيقية خلال الـ 5 سنوات الماضية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية علمي وأدبي بنسبة نجاح 70.36%

عامل بمعرض سيارات يستعين بآخرين لسرقة أموال بيع سيارة من زميله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ