لسوء الأحوال الجوية.. الإطفاء اليونانية تعلن مصرع شخص في انهيار جدار

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الثلاثاء، وفاة رجل إثر الأمطار الغزيرة التي غمرت المنازل والطرق في اليونان، حيث رجل حتفه بعد انهيار جدار بسبب سوء الأحوال الجوية.

ضربت العاصفة دانيال غرب ووسط اليونان منذ يوم الاثنين، مما دفع مئات المكالمات إلى خدمات الطوارئ لضخ المياه بعد أيام فقط من السيطرة على حريق غابات مميت مشتعل منذ أكثر من أسبوعين في شمال البلاد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء لرويترز ، أن هناك رجلا توفي بعد انهيار جدار بالقرب من مدينة فولوس، ربما بسبب سوء الأحوال الجوية'، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وكالة أنباء أثينا، انهار الجدار عندما كان الرجل، وهو مربي ماشية، يحاول الوصول إلى حيواناته.

وأدت الفيضانات المفاجئة في اليونان عام 2017 إلى مقتل 25 شخصًا وتشريد المئات.