ارتفاع ضحايا إنقلاب سيارة على الصحراوي الغربى أسوان/القاهرة لـ11مصابا ومصرع سيدة

إرتفع إعداد مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة إلى 11 شخص ومصرع سيدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفية إلي المشرحة.

و لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 11 شخص آخر نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفية إلي المشرحة.

حادث

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 11 آخر ، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتقديم الرعاية الطبية لهم، مع نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة العمومية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.