عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

ينشر " صدى البلد " الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفي إلي المشرحة.

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان/القاهرة

محافظ أسوان يترأس لجنة لاختيار أحد الموظفين بمنصب حكومي في الديوان العام

حادث 

الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بأسوان 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 7 آخرين، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتقديم الرعاية الطبية لهم، مع نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

حقيقة تلقي ديانج عرضا للرحيل عن الأهلي

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

غدا.. رائحة الغاز تنتشر بالمعادي بسبب صيانة الخطوط| تفاصيل وأماكن

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان/القاهرة

ترشيحاتنا

الأرصاد التركية تحذر من وجود أمطار غزيرة في هذه المناطق

أول اتصال رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وإيران منذ الإفراج عن الأموال المجمدة

المولد النبوي.. حسم الجدل حول الاحتفال به وشراء الحلوى

إجازات شهر سبتمبر 2023.. حرمان هؤلاء الموظفين منها.. وهذه حقيقة ترحيلها

ليست المرة الأولي.. اختيار مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا

ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

فيديو

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ