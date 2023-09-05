ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

ينشر " صدى البلد " الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفي إلي المشرحة.

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الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 7 آخرين، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتقديم الرعاية الطبية لهم، مع نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.