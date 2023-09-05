رسميا.. إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إنزاجي حتى 2025

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقده سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، حتى عام 2025.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي:" يسر نادي إنترميلان أن يعلن عن توقيع سيميوني إنزاجي عقدًا جديدًا مع النادي ليظل مدربًا للفريق حتى عام 2025".

وكان إنزاجي قاد إنتر ميلان للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد.

وبدأ إنتر ميلان الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإيطالي بشكل مثالي، إذ حقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

