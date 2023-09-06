عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط ورسوم مزاولة الحرف.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.

ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجديد مزاولة الحرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

حظر حساب اتحاد جدة.. فيديو محمد صلاح يثير جدلا واسعا| ما حقيقته؟

ترشيحاتنا

الأزهر ودار الإفتاء يوضحان الصورة الكاملة لـ عُمرة البدل ويردان على سماسرة الدين

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

حكم عمرة البدل عن الحي.. هل تجوز لشخص غريب؟

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 6-9-2023

يكلفك مبالغ باهظة.. تحد خطير على تيك توك يدمر سيارتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ