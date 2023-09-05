البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشرها يسجل رقما تاريخيا

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة ليسجل اعلى مستوى في تاريخه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة.