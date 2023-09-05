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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشرها يسجل رقما تاريخيا

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة ليسجل اعلى مستوى في تاريخه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة.

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