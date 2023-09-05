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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا لن يسمح بوتين بانتصار أوكرانيا في الهجوم المضاد

زابورويجيا
زابورويجيا

قال أحد الخبراء إن محاوة أوكرانيا، عمل اختراق في صفوف القوات الروسية من خلال الهجوم المضاد، أمر لن يسمح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

ذكر مارك جالوتي، أستاذ الدراسات السلافية في جامعة كاليفورنيا :إن الروس أصبحوا “راضين عن أنفسهم، ويعتقدون أن دفاعهم أكثر فعالية، في تعطيل التقدم  الأوكراني”.

يأتي ذلك بعد أن ادعى جنرالات أوكرانيون أن القوات الأوكرانية اخترقت الخط الدفاعي الأول لروسيا بالقرب من زابوريجيا.


وأوضح البروفيسور جالوتي أن هناك ثلاثة جوانب لهجوم أوكرانيا المضاد والتي من شأنها أن تثير قلق القيادة الروسية بشكل خاص.

وقال لصحيفة الإندبندنت : "أحدهما موجود في ساحة المعركة" .

 وأضاف: "إن ذلك يظهر أن استراتيجيتهم البطيئة والمنهجية ناجحة في الواقع ولديها الفرصة لضرب الخط الثاني من الدفاعات الروسية".

وتابع: “والثاني سياسي .. والذي يمثل رد ًاعلى المنتقدين في الغرب الذين أشاروا إلى أن الوقت قد حان لكي تتفاوض أوكرانيا” .

أردف، بأن “الثالث يتعلق بالروس. أعتقد أنهم بدأوا يشعرون بالرضا عن النفس قليلاً مع اقتراب هطول الأمطار الخريفية.سيكون الأمر بمثابة صدمة. أعتقد أنهم سيفعلون ما في وسعهم لدعم الخط الثاني”.
 

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