تعليق صادم من أوكرانيا علي بدء مفاوضات السلام مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لا ترى إمكانية التفاوض مع روسيا في المستقبل القريب.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، قال كوليبا: “لا أرى شروطا مسبقة للمفاوضات مع روسيا في المستقبل القريب”.

وأمس، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لم تكن هناك أي إشارات من أوكرانيا بشأن إمكانية إجراء مفاوضات.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن "المفاوضات تجري بين الجانبين. وحتى الآن لم ترد أي إشارات من الجانب الآخر حول إمكانية إجراء مفاوضات… ولم نر ذلك".

وأوضح أن “وزير الخارجية التركي الذي زار كييف قبل اللقاء بين زعيمي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، لم ينقل أي أخبار".