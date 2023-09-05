بسبب مسيرات كييف.. مطارات العاصمة الروسية تستأنف رحلاتها بعد تعليق مؤقت

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المطارات الرئيسية في موسكو قد استأنفت عملياتها بعد تعليق مؤقت لحركة الملاحة.

ووفقا لروسيا اليوم، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء إحباط الدفاعات الجوية عملا إرهابيا جديدا حاول تنفيذه نظام كييف، وأسقطت طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لمحاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي جديد على الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة.

كما أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال العمدة على "تيليجرام" إن: "قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أخرى في منطقة تفير بالقرب من زافيدوفو والتي كانت تتجه نحو موسكو".

وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار، وفقًا للبيانات الأولية. وقد توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع".