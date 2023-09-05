ضربة موجعة.. آثار كارثية لحرائق الغابات في اليونان

استمرت حرائق الغابات في اليونان، في الاشتعال وتدمير النظام البيئي الذي يحتاج إلى عقود للعودة إلى حالته الطبيعية مرة أخرى.

ونشرت صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية اليوم الثلاثاء، إن حرائق الغابات دمرت 60% من أشجار الزيتون في منطقة إيفروس، بشمال شرق اليونان ووجهت ضربة موجعة للاقتصاد الزراعي في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن 130 ألف شجرة زيتون، أي ما يعادل 60% من إجمالي 200 ألف شجرة، ومئات من خلايا النحل وآلاف الحيوانات المنتجة، وخاصة الأغنام والماعز، وكذلك الأبقار، قد احترقت.

وفي الوقت نفسه، تكافح الشركات في منطقة إيفروس التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، مثل معاصر الزيتون ومصانع معالجة منتجات الألبان، من أجل البقاء بسبب نقص المواد الخام.

كما أن الوقت الذي سيستغرقه استعادة النظام البيئي الطبيعي سيجعل من الصعب على الكائنات التي نجت من الكارثة البقاء على قيد الحياة.

وقد قدرت السلطة الإقليمية في إيفروس بالفعل أنها تحتاج إلى طعام لإطعام 44000 حيوان بالإضافة إلى النحل من 21000 خلية، حيث تم حرق جزء كبير من الأراضي الزراعية.

لم تعد نباتات النحل بأكملها في وسط وجنوب إيفروس موجودة، ويحتاج النحل إلى بدائل حبوب اللقاح التي قد تكون متوفرة بكثرة في الظروف العادية.

وقال باشاليس كريستودولو، رئيس جمعية مربي النحل في وسط إيفروس: "إذا لم يرعى النحل الآن استعدادا لفصل الشتاء، فلن يكون لدينا نحل في الربيع".

وشدد نائب حاكم إيفروس الإقليمي ديميتريس إيفرو على الحاجة إلى “خطة استراتيجية شاملة لدعم إيفروس ومساعدته على التعافي”.

وتضم منطقة إيفروس نحو 350 مزرعة، يقدر أن 90 منها تضررت بسبب الحريق، وتنتج 4% من إنتاج الحليب الوطني في اليونان، وبدأت فرق المهندسين الزراعيين توثيق الأضرار منذ أمس الاثنين، عندما تم إخماد الحريق ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أيام.

ومثل العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، تواجه اليونان حرائق غابات شرسة كل صيف. وقد أسفرت هذا العام عن مصرع 26 شخصاً وإحراق ما لا يقل عن 150 ألف هكتار، وفقًا لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.