نجاة الفنان السوري أيمن زيدان من انفجار أنبوبة غاز بمطعم بيتزا

نجا الفنان السوري أيمن زيدان من انفجار أسطوانات غاز في مطعم صغير بجوار منزله، مشيرا إلى أنه بخير لكن الانفجار خلف أضرارا مادية.



وشارك الفنان أيمن زيدان جمهوره صورة من الحادث، عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، يظهر فيها آثار الانفجار، وعلق عليها قائلا: «أصدقائي انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه…أنا بخير وأضراري مادي.. الحمد لله دائماً، وحمى الله كل الناس».



تحدّث الراحل شادي زيدان عن شقيقه أيمن زيدان في لقائه الأخير قبل رحيله مع برنامج et بالعربي .. وقال "شادي": أنا وأيمن تربطنا علاقة مختلفة واصلة للأبوة فهو ملجأ بالنسبة لي".

وكانت قد انهارت والدة الفنان الراحل شادي زيدان باكية في جنازة ابنها اليوم، والذي وافته المنية أمس.

جنازة شادي زيدان

وحرص الفنان أيمن زيدان شقيق الفنان الراحل على الوقوف بجانب والدته حيث قام بتقبيل يدها.

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان شادي زيدان ؛ شقيق الفنان ايمن زيدان.

ونشرت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية عبر صفحتها بيانا كتب فيه: "تنعي إليكم ببالغ الحزن والأسى الزميل الفنان شادي زيدان ؛ لروحه السلام ولنا ولكم ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

انتابت العديد من الفنانين داخل الوسط الفني حالة من الصدمة بعد وفاة الفنان شادى زيدان ؛ شقيق الفنان ايمن زيدان