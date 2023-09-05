أحمد الجنايني: أنتظر ردود الأفعال دائما بعد إنتاج أي فيلم أو مسلسل

أوضح المنتج أحمد الجنايني أنه بعد الانتهاء من إنتاج فيلم أو مسلسل؛ ينتظر ردود فعل الجمهور والإيرادات؛ لمعرفة حجم نجاح العمل، وهذا يسبب له التوتر بشدة.

وأشار الجنايني خلال حواره ببرنامج صاحبة السعادة والمذاع عبر قناة دي ام سي، إلى أنه لا يستطيع مشاهدة العروض الخاصة بأعماله السينمائية بعد الانتهاء منها؛ بسبب التوتر الشديد الذي يشعر به.

وعن فيلم "وقفة رجالة"، أوضح أن فكرته جاءت من الكاتب هيثم دبور، وأنهم قد عملوا لفترة طويلة على تحضير الفيلم وتجهيزه، مؤكدا أن كل من شارك في العمل بذل قصارى جهده بكل حب واهتمام.

وبالنسبة لمسلسل "موضوع عائلي"، أوضح أنه كان مسلسلًا صعبًا وأن الممثل ماجد الكدواني رفضه في البداية، ولكنهم استمروا في العمل عليه وعبروا عن طموح كبير في إنتاجه.