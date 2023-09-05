مقرر الصناعة بالحوار الوطني: لابد من مواجهة كافة التحديات للنهوض بهذا القطاع

أكد مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني بهاء ديمتري ضرورة مواجهة كاقة التحديات التي تواجه الصناعة، مطالبا بالتركيز خلال الجلسة على الوصول لحلول ومقترحات؛ للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن هذه الجلسة هي ثالث جلسات اللجنة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم /الثلاثاء/؛ لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة الصناعة أحمد بهاء الدين شلبي إننا نريد الخروج بمخرجات، وسوف نناقش الصناعات القائمة والمتعثرة والحديثة، مؤكدا ضرورة إيجاد الخروج بتوصيات واضحة ومحددة يمكن تطبيقها في الواقع للنهوض بقطاع الصناعة.

وبدوره.. قال مقرر المحور الاقتصادي أحمد جلال إن الصناعة شديد الأهمية، فخلال الجلسات السابقة ناقشنا المعوقات التي تواجه الصناعة، ولكن بجلسة اليوم نبحث عن كيفية التعامل مع هذه المعوقات، لافتا إلى ضرورة بلورة المقترحات للخروج بتوصيات يمكن تطبيقها.

وأضاف أن تقدم المجتمعات يعتمد بالأساس على مساعدة الشركات التي لم يكن لها ميزة تنافسية، لافتا إلى أنه سيتم بحث ما يجب على الدولة تنفيذه للنهوض بقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، وما هي الصناعة التي سيتم اختيارها الفترة القادمة.

وأوضح ضرورة النظر لاستراتيجية السياسات التي تنتهجها الدولة للتعامل مع قطاع الصناعة، هل هي مع تشجيع الصادرات أم إحلال الصادرات محل الواردات؟، مؤكدا أهمية تشجيع الصادرات لتوفير العملة الصعبة بجانب إحلالها محل الواردات.

وأكد أن مصر اتبعت العديد من السياسات لإحلال الصادرات محل الواردات، مشيرا إلى ضرورة مناقشة ما هو الأفضل هو التوجيه نحو تشجيع الصادرات أم تشجيع المنتج المحلي وتنشيط السوق المحلية، وتوفير التسهيلات الخاصة بذلك.