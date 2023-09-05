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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنجاز جديد يضاف للرياضة المصرية

لاعبو المؤسسات العسكرية يحصدون المراكز الأولى فى بطولتي أفريقيا للخماسى الحديث والكاراتيه

اللاعب عبد الله ممدوح
اللاعب عبد الله ممدوح حنفى

حققت اللاعبة ملك خالد مصطفى إسماعيل لاعبة نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية بعد مشاركتها ضمن قوام المنتخب القومى للخماسى الحديث ببطولة أفريقيا التى نظمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية.

ونجحت اللاعبة بذلك الإنجاز فى حجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024 ، كذلك المساهمة فى تحقيق مصر المركز الأول على مستوى البطولة الأفريقية لفرق السيدات.

اللاعبة ملك خالد مصطفى إسماعيل

وفى سياق متصل حقق لاعب نادى طلائع الجيش اللاعب عبد الله ممدوح حنفى إنجاز رياضى جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية فى مسابقات وزن 75 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومى للكاراتيه المشاركة فى منافسات بطولة أفريقيا تحت 21 عام  والتى أقيمت فعالياتها بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

اللاعب عبد الله ممدوح حنفى

وساهم تحقيق ذلك الإنجاز فى تصدر اللاعب للتصنيف العالمى لميزان 75 كجم.

كما حقق لاعبوا المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين ضمن البعثة ذاتها 11 ميدالية متنوعة "5 ذهب – 5 فضة – 1 برونز"من إجمالى رصيد البعثة المصرية والذى وصل إلى 37 ميدالية ، مما أسهم فى حصول مصر على المركز الثانى بمجمل مسابقات البطولة.

القوات المسلحة

وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبى المؤسسات العسكرية الرياضية بعد قدرتهم
على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها؛ مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.

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