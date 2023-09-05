وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من النحافة يبحثون عن أطعمة تزيد الوزن في أسبوع، ولا يمكن للأطعمة الصحية تحقيق هذا الأمر بمفردها، فيجب ان تتداخل معها بعض الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

أطعمة تزيد الوزن في أسبوع

وهناك بعض الأطعمة غير الصحية التي قد تزيد الوزن بشكل سريع وغير صحي، مثل الأطعمة الجاهزة، والحلويات، والأطعمة المقلية.

وهناك أطعمة أخرى تزيد الوزن بسرعة بشكل صحي في حال الالتزام بتناولها ضمن نظام غذائي متزن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض في الوزن عن المعدل الطبيعي، ومنها الآتي:

_ الحليب.

_ الأرز.

_ المكسرات.

_ اللحوم بأنواعها المختلفة.

_ البطاطا.

_ الفواكه المجففة.

_ الأفوكادو.

_ حبوب الطعام المدعمة.

_ الشوكولاتة الداكنة.

_ الجبن.

_ البيض.

_ زبادي اللبن كاملة الدسم.

_ الدهون الصحية.

أطعمة تزيد الوزن في أسبوع



أما بالنسبة للأطعمة غير الصحية، ولكنها يمكن تحقيق زيادة الوزن في أسبوع واحد، فهي أنواع الطعام التي تحتوي على الكربوهيدرات ويمكن لتناول كميات كبيرة منها أن تزيد الوزن بشكل سريع، وتشمل ما يلي :

_ الخبز الأبيض.

_ الأرز الأبيض.

_ المخبوزات بأنواعها، مثل البيتزا، والفطائر.

_ الحلويات.

_ المشروبات الغازية.

_ المشروبات المحلاة.

_ المعكرونة.