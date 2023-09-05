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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 يوما.. تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقاهرة

صرف صحي
صرف صحي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال الصرف الصحى لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر.

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء 6/9/2023 ولمدة 30 يوم ، وتحويل الحركة المرورية على النحو التالى:

▪ القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

صرف صحي أعمال الصرف الصحي الإسماعيلية طريق الاسماعيلية طريق السويس طريق بلبيس مرور القاهرة

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