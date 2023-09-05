تهديدات خطيرة.. تحرك عاجل من الأمم المتحدة بشأن مدينتي كييف ولفيف بأوكرانيا

قال مسؤول كبير في هيئة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف والمركز التاريخي لمدينة لفيف غربي أوكرانيا يجب أن ينضما إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب الغزو الروسي.

وقال رئيس برنامج التراث العالمي، لازار إيلوندو، لوكالة “فرانس برس”، إن “هذه المواقع مهددة بالتدمير. وكانت هناك هجمات على المناطق العازلة حول هذه المواقع ولا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل”.

وأضاف أن “لجنة التراث العالمي، المقرر اجتماعها في الرياض في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر، ستتخذ على الأرجح قرارا بناء على رأي الخبراء بأن المواقع في خطر واضح”.

ويوجد وسط مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية بالفعل على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض، وقد تم تدمير العديد من مبانيها في أواخر يوليو فيما وصفته اليونسكو في ذلك الوقت بأنه هجوم “وقح”.

أحصت اليونسكو الأضرار التي لحقت بـ 270 موقعًا ثقافيًا أوكرانيًا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.