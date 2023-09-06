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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مُذنب نادر يصل إلى الأرض في هذا التوقيت .. ما قصته؟

مذنب نادر يصل إلى
مذنب نادر يصل إلى الاض بهذا التوقيت

مرت  حوالي 26 عامًا منذ أن أصبح المذنب “هيل-بوب” واحدًا من أكثر المذنبات التي تمت ملاحظتها على نطاق واسع في القرن العشرين. 

وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن صخرة فضائية أخرى ستضاهي سطوعها في أي وقت قريب، إلا أنه لا يزال بإمكان مراقبي السماء الاستمتاع بزيارة "مرة واحدة في العمر" لمُذنب أخضر جديد يمكن رؤيته بالعين المجردة. 

وتم اكتشاف المذنب نيشيمورا الشهر الماضي فقط، ولكنه أثبت بالفعل أنه مُثير للإعجاب، حيث يشجّع علماء الفلك الناس على عدم إضاعة الفرصة "النادرة والمثيرة" لرؤيته. 

مذنب نادر يصل إلى الاض بهذا التوقيت 

وسيصل المذنب الأخضر، الذي ينطلق عبر الفضاء بسرعة 240 ألف ميل في الساعة، إلى أقرب مسافة من الأرض قبل فجر الثلاثاء المقبل (12 سبتمبر). 

ويقول علماء الفلك إنه يمكن رؤيته بالفعل في الساعة التي تلي غروب الشمس والساعة التي تسبق الفجر من خلال النظر من الشرق إلى الشمال الشرقي، بينما من المتوقع أن تبلغ ذروة الرؤية الأسبوع المقبل عندما تكون الصخرة الفضائية على بُعد 78 مليون ميل فقط.

مذنب نادر مذنب صخرة فضائية

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