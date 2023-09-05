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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شحاتة وشوبير ولبيب.. كبار نجوم الرياضة في عزاء سعيد الجدي| فيديو وصور

عزاء سعد الجدي نجم
عزاء سعد الجدي نجم الزمالك السابق

أقيم مساء اليوم عزاء، سعيد الجدي لاعب الزمالك السابق في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشارك عدد كبير من نجوم الرياضة فى تقديم واجب العزاء أبرزهم: حسن شحاتة وأحمد شوبير ومصطفي يونس ومحمود أبو رجيلة، وكمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وطارق السيد ومحمود سعد وفاروق جعفر وأحمد عبد الحليم وحسين لبيب وإسماعيل يوسف وجمال حمزة وعصام مرعي وأحمد سليمان وأيمن يونس .


وتوفي سعيد الجدي، يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض.

ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضه لوعكة صحية.

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حسين لبيب حسن شحاته عزاء نجوم الرياضة سعد الجدي احمد شوبير فاروق جعفر

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