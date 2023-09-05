عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لعمل عمرة.. كيفية استخراج فيش جنائي

العمرة
العمرة

يحتاج المواطنون عمل فيش جنائي 2023 لتقديمه كأوراق لعمل العمرة، أو تقديمه لتصاريح السفر إلي الخارج، والذي أتاحته، وزارة الداخلية، من خلال موقعها علي الإنترنت عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية"فيش وتشبية" ممكين أو اونلاين، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

استخراج فيش جنائي لعمل عمرة

 

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي لعمل عمرة

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، او من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الاتي:-

 الدخول عليه والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية 

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

 إدخال البيانات المطلوبة 

يتم الدفع إلكترونيا

و إرساله في العنوان المحدد. 

 

استخراج فيش جنائي

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، علي المواطنين تحضيرها وجاءت كالتالي:- 

صورة مقاس 4 * 6 

 للأجانب المقيمين داخل البلاد 

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومى

او جواز سفر ساري 

او شهادة ميلاد للقاصرين

 بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صوره من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي 

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي 

 رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، وتقديم صوره من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش استخراج فيش جنائي استخراج فيش جنائي مستعجل السفر إلى الخارج استخراج فيش جنائي لعمل عمرة رسوم استخراج فيش جنائي صحيفة الحالة الجنائية المميكنة صحيفة الحالة الجنائية مدة صلاحية الفيش الجنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

عمر ربيع ياسين: وزارة الرياضة تطالب بالتحقيق الفوري في أزمة حسين الشحات وبيراميدز

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

أونلاين في العيد.. كيفية استخراج برنت تأميني 2023

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

لو محتاجه في إجازة عيد الأضحى.. خطوات استخراج الفيش والتشبيه أونلاين

حزب التجمع يطالب بتفعيل دور الأئمة والدعاة والقساوسة في التوعية بقضايا الأسرة

ترشيحاتنا

لعمل عمرة.. كيفية استخراج فيش جنائي

أحمد موسى منفعلا: عدد سكان مصر زاد 500 مواطن ببداية حلقة البرنامج

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

بجانب التمويل.. البنك الأهلي يقدم خدمات تهم أصحاب المشروعات| تعرف عليها

انتهت الحكاية .. فولكس فاجن تعلن توقف انتاج سيارات سيات بشكل كامل

مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

النساء أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان.. اتبعي النصائح

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ