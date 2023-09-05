لعمل عمرة.. كيفية استخراج فيش جنائي

يحتاج المواطنون عمل فيش جنائي 2023 لتقديمه كأوراق لعمل العمرة، أو تقديمه لتصاريح السفر إلي الخارج، والذي أتاحته، وزارة الداخلية، من خلال موقعها علي الإنترنت عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية"فيش وتشبية" ممكين أو اونلاين، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

استخراج فيش جنائي لعمل عمرة

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي لعمل عمرة

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، او من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الاتي:-

الدخول عليه والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة

يتم الدفع إلكترونيا

و إرساله في العنوان المحدد.

استخراج فيش جنائي

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، علي المواطنين تحضيرها وجاءت كالتالي:-

صورة مقاس 4 * 6

للأجانب المقيمين داخل البلاد

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومى

او جواز سفر ساري

او شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صوره من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، وتقديم صوره من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.