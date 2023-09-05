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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتجاوز 300 ألف جنيه.. سعر إطلالات ديميت أوزديمير تثير الجدل

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة ديميت أوزدمير جلسة تصوير جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، إطلالتين مختلفتين في مهرجان فينيسيا، وكانت كل منهما تبرز من أنوثتها.

 

سعر إطلالات ديميت أوزديمير  في مهرجات فينيسيا

 

وظهرت ديميت أوزدمير بإطلالتين فكانت الإطلالة الأولى ببليزر أسود مع تنورة طويلة باللون الأحمر وبفتحة من احد جانيبها وتربطها ورورد بنفس لون الجيب.

 

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وكان الإطلالة الاولى للفنانة ديميت أوزديمير من مجموعة أزياء فالنتينو، ووصل سعرها إلى 6.900 ألف دولار، أي ما يعادل 213 ألف جنيه.

 

الإطلالة الثانية للفنانة ديميت أوزديمير فظهرت بفستان أسود طويل وبفتحة من جانبي الفستان.

 

وكان فستان ديميت أوزديمير الثاني من مجموعة ازياء Dolce & Gabbana، ووصل سعر الفستان إلى 3000 دولار، اي ما يعادل 93 ألف جنيه .

 

وقامت ديميت أوزديمير برفع خصلات شعرها في الإطلالة الأولى، ولمها كحكة في الأطلالة الثانية.

 

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في وضع المكياج، فقد قامت بإختيار الماشكرا والآي لاينر والآي شادو بالوان ترابية، مع وضع احمر شفاه يتناشب مع كل إطلالة .

 

ونسقت ديميت مع الإطلالات مجوهرات ألماسية تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

 

 

 

 

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