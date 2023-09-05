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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة لـ صدى البلد: تواصلت مع أسرة عز الدين نجيب وسنقدم له الدعم اللازم

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تواصلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع أسرة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، الذي يرقد حاليا في إحدى المستشفيات، إثر أزمة صحية تعرض لها.

وقالت الكيلاني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها تواصلت مع أسرة الفنان للاطمئنان عليه، ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كافة الخدمات الطبية له، وتمنى الوزيرة الشفاء العاجل للفنان وعودته لأسرته في صحة طيبة.

وكان قد دخل الفنان خلال الساعات الماضية في غيبوبة تامة، بعدما إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتبت الناقدة التشكيلية سوزان شكري يعقوب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعواتكم بالشفا العاجل للفنان والناقد الفني التشكيلي عز الدين نجيب متواجد الآن بالعناية بعدما أصيب بأزمة قلبية.

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عز الدين نجيب.. مشوار حافل

 

 

يعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب الإجراءات اللازمة غيبوبه تامة سوزان شكري يعقوب

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