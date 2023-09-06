الفقي: توترات أفريقيا سببها البحث عن الذهب والبترول واليورانيوم.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أن ما يحدث في من انقلابات في افريقيا بسبب البحث عن الثروات الذهب والبترول واليورانيم، متابعا :" الثوار في النيجر رفعوا اعلام الاتحاد السوفيتي لأن روسيا لها تواجد كبير ".

وتابع " الفقي " ، عبر لقائه لبرنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن دولة النيجر غنية بالثروات المذهلة ، ثروات مثل الذهب واليورانيوم ، لافتا الي ان احداث السودان تسببت في تغير الأوضاع بشكل كبير في افريقيا.

وأشار ، إلى أن والفرنسيون حريصون على فكرة الاستعمار الثقافي اما الانجليز يهتمون بالجانب الإداري والتنظيمي .

واكد :"الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي في 2019 كانت بمثابة انفتاح لنا على القارة الافريقية ".

https://fb.watch/mTjhaPKamk/?mibextid=I6gGtw