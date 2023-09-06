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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بداية الخبرات.. ماجد الكدواني عن «صعيدي رايح جاي»: دوقت طعم السينما بجد|فيديو

الفنان ماجد الكدواني
الفنان ماجد الكدواني

قال الفنان ماجد الكدواني، إن مشاركته في فيلم "صعيدي رايح جاي" كان هامًا جدًا بشكل كبير بالنسبة له، خاصة بعد مشاركته في العديد من الأفلام، إذ إنه كان أول فيلم يوضع صورته على "الأفيش"، مضيفًا: "حسيت ربنا بيقولي إحنا اتمرنا كتير يلا عشان ننزل نلعب بجد شوية بقا". 

ماجد الكدواني يتحدث عن مشاركته في فيلم “صعيدي رايح جاي” 

وأضاف "الكدواني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع من خلال قناة "دي إم سي": "فيلم صعيدي رايح جاي هو أول الأفلام البروفيشنال بالنسبة ليا سواء في ملعب الضحك والكوميديا، وأول مرة أشوف صورتي على أفيش، كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة ليا في عالم الكوميديا". 

وتابع ماجد الكدواني، أنه كان سعيد جدا بالمشاركة مع الفنان هاني رمزي في الفيلم، خاصة أن هاني رمزي كان صديقا له في معهد الفنون المسرحية، "الإفيه في السينما له طعم تاني عن المسرح، وكانت واحدة من التجارب المميزة ليا مع الفنان هاني رمزي، الفيلم ده دوقني طعم السينما اللي بجد، وكان بداية الخبرات ليا مع عالم السينما". 

وأردف: "أنا الفيلم ده كنت مستخبي في هاني رمزي، وصفاء عامر، وكان يكفي بالنسبة ليا أني شاركت في الكوميديا، بس أنا كنت بفرح جدا من الأخبار على الفيلم". 

ماجد الكدواني فيلم صعيدي رايح جاي برنامج صاحبة السعادة اسعاد يونس قناة دي إم سي

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