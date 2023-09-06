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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى غراب: بكيت لما اتصنفت ضمن أفضل 10 سباحات في العالم

صدى البلد

أكدت نجوى غراب السباحة العالمية البالغة من العمر 80 عاما ، أنها تشرفت بتكريم منظمة الصحة العالمية لها، مضيفة:" فوجئت بتواصل منظمة الصحة العالمية معي وتم إبلاغي بترشيحي كمتحدة رسمية  لمنظمة الصحة العالمية لمدة عام".

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وقالت نجوى غراب في  حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "حصدت على 11 ميدالية عالمية  باسم مصر والعرب وأخر ميدالية حصدتها  كانت في بطولة في اليابان ".

 

 وأضافت نجوى غراب : "دخلت في البطولة 5 سباقات لكن تخصصي هو سباقات السرعة في مسافات قصيرة ".

 

وتابعت نجوى غراب  :" في آخر بطولة شاركت فيها  دخلت سباق 200 متر سباحة حرة  واتصنفت ضمن أحسن 10 سباحات في العالم وبكيت بعد تحقيقي هذا الرقم ".

 

 واكملت نجوى غراب :"  أمارس السباحة منذ أن كان عمري 4سنوات وأبلغ حاليا 80 عاما"، مضيفة:" لازم الواحد يحافظ على نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة من أجل حياة سعيدة صحية ".

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