نجوى غراب: بكيت لما اتصنفت ضمن أفضل 10 سباحات في العالم

أكدت نجوى غراب السباحة العالمية البالغة من العمر 80 عاما ، أنها تشرفت بتكريم منظمة الصحة العالمية لها، مضيفة:" فوجئت بتواصل منظمة الصحة العالمية معي وتم إبلاغي بترشيحي كمتحدة رسمية لمنظمة الصحة العالمية لمدة عام".

وقالت نجوى غراب في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "حصدت على 11 ميدالية عالمية باسم مصر والعرب وأخر ميدالية حصدتها كانت في بطولة في اليابان ".

وأضافت نجوى غراب : "دخلت في البطولة 5 سباقات لكن تخصصي هو سباقات السرعة في مسافات قصيرة ".

وتابعت نجوى غراب :" في آخر بطولة شاركت فيها دخلت سباق 200 متر سباحة حرة واتصنفت ضمن أحسن 10 سباحات في العالم وبكيت بعد تحقيقي هذا الرقم ".

واكملت نجوى غراب :" أمارس السباحة منذ أن كان عمري 4سنوات وأبلغ حاليا 80 عاما"، مضيفة:" لازم الواحد يحافظ على نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة من أجل حياة سعيدة صحية ".