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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: محاولة للصلح.. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما.. ومحطات من حياة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس في ذكرى ميلاده

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

شارك المطرب أحمد سعد مقطع فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق انستجرام من كواليس حفله الأخير ببور سعيد والتى أقيمت يوم 18 أغسطس الماضى وظهرت طليقته علياء بسيوني في الفيديو وهى ترقص وتغنى.

وكتب أحمد سعد على الفيديو :"بالجمهور تحلو الدنيا ".

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب  أن الفيديو محاولة من أحمد سعد للصلح والعودة لطليقته علياء بسيونى.

فى ذكرى ميلاده.. محطات من حياة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس

فؤاد المهندس كوميديان من طراز فريد، قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والمسرحأيضا، ولقب بعديد من الألقاب ولكن يظل لقب الأستاذ هو الأقرب إلى قلبه، ويحل اليوم ذكرى ميلاده ونرصد فى التقريرالتالى محطاته الفنية وحياته الشخصية وزيجاته. 

ولد فؤاد المهندس يوم 6 سبتمبر عام 1924,  في حي العباسية , لأسرة مكونة من أب وأم و4 أبناء, نشأ بمدارس العزب التركية التيساهمت كثيراً في تكوين شخصيته.

كان والده عالم لغوي يدعى زكي محمد المهندس، ولذلك أتقن فؤاد اللغة العربية من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنميةمواهبه الفنية. لتشجيه له دائماً ولدعمه الكبير لموهبته الفنية.

وعند التحاقه بكلية التجارة، إنضم لفريق التمثيل بالجامعة، وشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني، وأُعجب به في مسرحية "الدنيا على كفعفريت"، فانضم لفرقته المسرحية , إلا أن الريحاني لم يساعده كثيراً، وبعد وفاته إنضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلعالخمسينات، وكانت هذة بدايته مع التمثيل.

محمد محسن بمؤلفات العمالقة.. واللبنانية عبير نعمة تظهر لأول مرة بمهرجان القلعة

سهرة من الطرب الخالص جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

فعلى مسرح المحكى وبمصاحبة اوركسترا سينى بقيادة المايسترو أحمد عويضة وإمكانات صوتية تحمل سمات عظماء الموسيقى العربية تغنى المطرب محمد محسن بمختارات من مؤلفات العمالقة الى جانب عدد من أعماله الخاصة بالطابع الفنى الجاد كان منها كل دا كان لية، من زمان جدا، نشبه لإية، ضى القمر، حبايب زمان، في قلبى مكان، زى أغانى زمان، النسيان، أهو دا اللى صار، البحر بيضحك لية، مضناك، أنا اتوب عن حبك، الشوق، إسلمى يا مصر وقديش كان في ناس.

الأخبار المحلية والعالمية أحمد سعد المطرب محمد محسن المطرب أحمد سعد علياء بسيوني فؤاد المهندس مهرجان قلعة صلاح

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