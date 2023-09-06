أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

"الفن لا يقل كرسالة تربوية عن الطب والمحاماة والتدريس، بل وحتى الوعظ والإرشاد"، هكذا قالت الفنانة الكبيرة أمينة رزق التى ولدت فى15 أبريل عام 1910 بمدينة طنطا، وانتقلت مع والدتها للعيش فى القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد عقب وفاة والدها وهى لا تزال فى الثامنة من عمرها.

وظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 عندما قامت بالغناء إلى جوار خالتها فى إحدى مسرحيات فرقة على الكسار، وقدمت أعمالا فى الإذاعة والمسرح بجانب أعمالها فى مسلسلات التليفزيون التاريخية والاجتماعية.

وبلغ رصيدها الفنى حوالى 200 مسرحية من أبرزها: السنيورة - إنها حقا عائلة محترمة - يا طالع الشجرة.

وشاركت فى بطولة أكثر من 150 فيلما منها: بائعة الخبز - أريد حلا - بداية ونهاية - التلميذة – قبلة فى الصحراء شفيقة القبطية، كما شاركت فى نحو 96 مسلسلا تليفزيونيا أهمها: السيرة الهلالية- الإمام البخارى- هاربات من الماضى – محمد رسول الله – وقال البحر – ليلة القبض على فاطمة - عصفورالنار- بوابة المتولى- البشاير – ثمن الخوف- أوبرا عايدة – للعدالة وجوه كثيرة- هارون الرشيد –فارس الرومانسية- أوراق مصرية – أحلام مؤجلة- ضد التيار- خالتى صفية والدير .

وحصلت أمينة رزق على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، كما منحت أوسمة من المغرب وتونس، وحازت عدة مرات على الجوائز الأولى لأحسن ممثلة عن أعمالها السينمائية، كما تم تعيينها عضوا بجلس الشورى المصرى عام 1991، وفى 24 أغسطس عام 2003 توفيت أمينة رزق إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر ناهز 93 عاما، ومن أقوالها:

- الفن ليس وصمة عار حتى يطلب أحد التوبة عنه، وأن من تحترف الفن ولديها استعداد للخطيئة ثم تسعى لطلب التوبة يصبح هذا الأمر مفهوما.

- الفن رسالة تربوية لا يتوب عنها أحد، وكلنا نعرف أن الطبيعة البشرية فى حاجة إلى بعض الترويح، لقد ضحينا كثيرا حتى وصل الفن إلى المكانة السامية بعد أن كان الفنانون فى نظر البعض يعتبرون فئة خارجة عن المجتمع.



• خلال الفترة الأخيرة ترددت أقوال وتصريحات أطلقها مسئولون سياسيون وعسكريون بالخارج مفادها أنه لا يمكن إلحاق هزيمة عسكرية بالأسلحة التقليدية بدولة نووية، وهذا الأمر يقتضى الإشارة إلى حقائق تنقض هذه المقولة منها انتصار مصر العسكرى على إسرائيل فى أكتوبر 1973 مع أنها دولة نووية، وفرنسا وهى دولة نووية واجهت هزيمة مروعة فى معركة ديان بيان فو فى فيتنام التى كانت تحتلها.

وفى المسرح الفيتنامى نفسه واجهت القوات الأمريكية هزيمة كانت وراء خروجها المهين من فيتنام.

كما أن باكسنان واجهت الهزيمة على يد القوات الهندية فى بداية سبعينيات القرن الماضى، وقد أدت هذه الهزيمة إلى تقسيمها إلى دولتين؛ باكستان على الجزء الغربى من الأراضى الباكستانية، وبنجلاديش على الأراضى الشرقية لباكستان.

وفى كل هذه المعارك وغيرها لم تفكر هذه الدول فى اللجوء إلى استخدام أسلحتها النووية للإفلات من تلك الهزائم.

• هل تعلم أن 13% من سيدات مصر المتزوجات تعرضن للعنف، وأن 56% من الأطفال ممن شملتهم عينة بحثية منضبطة تعرضوا لعدد من أشكال العنف وفقا لدراسة تم إجراؤها من قبل منظمة "اليونيسيف".