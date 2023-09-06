عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

عبد المعطي أحمد
عبد المعطي أحمد

"الفن لا يقل كرسالة تربوية عن الطب والمحاماة والتدريس، بل وحتى الوعظ والإرشاد"، هكذا قالت الفنانة الكبيرة أمينة رزق التى ولدت فى15 أبريل عام 1910 بمدينة طنطا، وانتقلت مع والدتها للعيش فى القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد عقب وفاة والدها وهى لا تزال فى الثامنة من عمرها.

وظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 عندما قامت بالغناء إلى جوار خالتها فى إحدى مسرحيات فرقة على الكسار، وقدمت أعمالا فى الإذاعة والمسرح بجانب أعمالها فى مسلسلات التليفزيون التاريخية والاجتماعية.

وبلغ رصيدها الفنى حوالى 200 مسرحية من أبرزها: السنيورة - إنها حقا عائلة محترمة - يا طالع الشجرة.

وشاركت فى بطولة أكثر من 150 فيلما منها: بائعة الخبز - أريد حلا - بداية ونهاية - التلميذة – قبلة فى الصحراء شفيقة القبطية، كما شاركت فى نحو 96 مسلسلا تليفزيونيا أهمها: السيرة الهلالية- الإمام البخارى- هاربات من الماضى – محمد رسول الله – وقال البحر – ليلة القبض على فاطمة - عصفورالنار- بوابة المتولى- البشاير – ثمن الخوف- أوبرا عايدة – للعدالة وجوه كثيرة- هارون الرشيد –فارس الرومانسية- أوراق مصرية – أحلام مؤجلة- ضد التيار- خالتى صفية والدير .

وحصلت أمينة رزق على وسام  الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، كما منحت أوسمة من المغرب وتونس، وحازت عدة مرات على الجوائز الأولى لأحسن ممثلة عن أعمالها السينمائية، كما تم تعيينها عضوا بجلس الشورى المصرى عام 1991، وفى 24 أغسطس عام 2003 توفيت أمينة رزق إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر ناهز 93 عاما، ومن أقوالها:
- الفن ليس وصمة عار حتى يطلب أحد التوبة عنه، وأن من تحترف الفن ولديها استعداد للخطيئة ثم تسعى لطلب التوبة يصبح هذا الأمر مفهوما.

- الفن رسالة تربوية لا يتوب عنها أحد، وكلنا نعرف أن الطبيعة البشرية فى حاجة إلى بعض الترويح، لقد ضحينا كثيرا حتى وصل الفن إلى المكانة السامية بعد أن كان الفنانون فى نظر البعض يعتبرون فئة خارجة عن المجتمع.


• خلال الفترة الأخيرة ترددت أقوال وتصريحات أطلقها مسئولون سياسيون وعسكريون بالخارج مفادها أنه لا يمكن إلحاق هزيمة عسكرية  بالأسلحة التقليدية بدولة نووية، وهذا الأمر يقتضى الإشارة إلى حقائق تنقض هذه المقولة منها انتصار مصر العسكرى على إسرائيل فى أكتوبر 1973 مع أنها دولة نووية، وفرنسا وهى دولة نووية واجهت هزيمة مروعة فى معركة ديان بيان فو فى فيتنام التى كانت تحتلها. 

وفى المسرح الفيتنامى نفسه واجهت القوات الأمريكية هزيمة كانت وراء خروجها المهين من فيتنام. 

كما أن باكسنان واجهت الهزيمة على يد القوات الهندية فى بداية سبعينيات القرن الماضى، وقد أدت هذه الهزيمة إلى تقسيمها إلى دولتين؛ باكستان على الجزء الغربى من الأراضى الباكستانية، وبنجلاديش على الأراضى الشرقية لباكستان.

وفى كل هذه المعارك وغيرها لم تفكر هذه الدول فى اللجوء إلى استخدام أسلحتها النووية للإفلات من تلك الهزائم.

• هل تعلم أن 13% من سيدات مصر المتزوجات تعرضن للعنف، وأن 56% من الأطفال ممن شملتهم عينة بحثية منضبطة تعرضوا لعدد من أشكال العنف وفقا لدراسة تم إجراؤها من قبل منظمة "اليونيسيف".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

ترشيحاتنا

شباب الجامعات يشاركون مصر الخير في تعبئة الشنط المدرسية قبل توزيعها

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ