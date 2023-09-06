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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف جسمك.. ماهو الطحال وأهم الأمراض التي تهدده

الطحال
الطحال

 يعد الطحال من أعضاء الجسم التى لايهتم بها معظم الأشخاص ، ولايعرفوا عنه الكثير رغم أهميته.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم المعلومات عن الطحال والأمراض التى تصيبه.

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ماذا يفعل الطحال؟

يخزن الدم.
يقوم بتصفية الدم عن طريق إزالة النفايات الخلوية والتخلص من خلايا الدم القديمة أو التالفة.     يصنع خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة التي تساعدك على مكافحة العدوى.
يحافظ على مستويات السوائل في الجسم.
إنتاج الأجسام المضادة التي تحميك من العدوى.

أمراض تصيب الطحال
العديد من الاضطرابات والحالات والإصابات والأمراض يمكن أن تسبب مشاكل في الطحال وتشمل هذه المشاكل ما يلي:

تضخم الطحال: يمكن أن تتسبب العديد من الحالات في تضخم الطحال وتضخمه بشكل كبير ويمكن أن يسبب تضخم الطحال الألم والشعور بعدم الراحة بالامتلاء، حتى لو لم تأكل كثيرًا و تضخم الطحال هو حالة خطيرة لأن الطحال يمكن أن يتمزق (يتمزق) أو ينزف و يمكن أن يتضخم الطحال من:

سرطانات الدم، مثل سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين ، والسرطان في أجزاء أخرى من الجسم الذي ينتشر (ينتشر) إلى الطحال.
جلطات الدم في الطحال أو الكبد.
أنواع معينة من فقر الدم ، بما في ذلك فقر الدم الانحلالي.
التليف الكيسي (CF) .
العدوى، بما في ذلك عدد كريات الدم البيضاء (أحادية) ، والزهري ، والملاريا ، والتهاب الشغاف (عدوى بطانة القلب).
مشاكل الكبد، بما في ذلك تليف الكبد .
الاضطرابات الأيضية الموروثة ، مثل مرض جوشر .
الأمراض الالتهابية، بما في ذلك الساركويد .
اضطرابات البروتين مثل الداء النشواني .
انعدام الطحال الوظيفي: تحدث هذه الحالة عندما لا يعمل الطحال كما ينبغي. قد يبالغ في رد الفعل ( فرط الطحال ) ويدمر خلايا الدم الحمراء السليمة و يمكن أن يؤدي تدمير عدد كبير جدًا من خلايا الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى ويؤدي إلى حدوث كدمات ونزيف ويمكن أن ينتج انعدام الطحال الوظيفي عن:

حادث أو صدمة تؤدي إلى تلف الطحال.
مرض الاضطرابات الهضمية .
مرض الخلايا المنجلية .
الطحال التالف أو الممزق: يمكن أن يتمزق الطحال بسبب الإصابات والصدمات وتعد حوادث السيارات والضربات على البطن (البطن) من الأسباب الشائعة لتلف الطحال و هذه الإصابة التي تهدد الحياة يمكن أن تسبب نزيفًا داخليًا حادًا.

تشمل أعراض تمزق الطحال ما يلي:

نبضات قلب سريعة.
غثيان .
الدوخة .
ألم تحت الضلوع على الجانب الأيسر.

الطحال الأجسام المضادة تضخم الطحال سرطان الغدد الليمفاوية سرطان الدم فقر الدم الانحلالي كريات الدم البيضاء

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