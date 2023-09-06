حملة تموينية بالعريش للمرور على الأسواق والالتزام بالأسعار المعلنة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين؛ للمرور على الأسواق والمخابز البلدية ومخابز العيش السياحي والمحال التجارية، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والالتزام بالأسعار المعلنة ، وذلك فى إطار متابعات مديرية تموين شمال سيناء لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه ، تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء.

دقيق مدعم

وقالت أماني رسلان مدير عام المديرية ، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير محضر تصرف دقيق مدعم بكمية قدرها 894 جوالا زنة 50 كجم .

وأوضحت أنه تم ضبط وتحرير محضر بكمية قدرها 2 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم دقيق مخابز بلدية ممنوع تداولهم بمخبز عيش سياحي، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وأكدت رسلان استمرار تنفيذ الحملات التموينية وتوجيه الضربات بيد من حديد إلى كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار او استغلال المواطنين.