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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجمعة.. قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الافتاء بشمال سيناء

قافلة دعوية مشتركة
قافلة دعوية مشتركة بمساجد سيناء

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية  إلى محافظة شمال سيناء، يوم الجمعة القادمة : (23 صفر 1445هـ)، الموافق(8/9/2023م).

 

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتورة أحمد الطيب شيخ الأزهر،  ووزير الأوقاف  الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

 

اثنا عشر عالماً:

 

وتضم (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف ، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه ".

 

وقد عقد أعضاء  القافلة المشتركة من علماء الأزهر والإفتاء المصرية  والأوقاف ، الاسبوع الماضي  عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية تحت عنوان " حق الوطن " بمساجد مدينة الشيخ زويد، وقرية الجورة ،محافظة شمال سيناء  ، كما التقى أعضاء القافلة  بعواقل وشيوخ القبائل في محافظة شمال سيناء.

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