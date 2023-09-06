أوقاف سيناء تتسلم 3 أطنان لحوم صكوك الأضاحي و4000 شنطة سلع غذائية

تسلمت لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء ، 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي و40000 شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف، وتم تسليمها إلى اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة شمال سيناء ، بالتنسيق بين المحافظة، و مديرية الأوقاف ، ومديرية التضامن الاجتماعي ، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

من جهته، أكد فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، أن دفعة اللحوم الواردة من وزارة الأوقاف، تم تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي فى حرم مقر محافظة شمال سيناء، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وذلك في حضور اللجان الثلاثية، وهي: لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء ، برئاسة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.، و اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. ،و لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.



10000 شنطة

وأضاف فضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف شمال سيناء ،وعضو اللجنة، أن الشنط الغذائية سيتم استلامها من وزارة الأوقاف ،وتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي، على دفعات بواقع ( 10000) شنطة شهرياً بداية من شهر سبتمبر ولمدة أربعة شهور ، بإجمالي 40 ألف شنطة سلع غذائية .

وقال إن عملية الاستلام والتسليم ومتابعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية، تتم وسط ضوابط صارمة وإجراءات حاسمة.