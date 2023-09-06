وكيل صحة القليوبية : لا تهاون في التقصير تجاه المرضى

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة في القليوبية جولة مرورية مفاجئة بمستشفى رمد بنها للاطمئنان على أحوال المرضى والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدوية، وانتظام سير العمل بالمستشفى.



وتفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث مع المرضى لاستطلاع آرائهم في جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان بالمستشفى.



وتابع وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك تواجد الفريق الطبي النوباتجي كاملا، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي حالات غياب من الفريق النوبتجي

وأسفرت الزيارة عن عدة توصيات أهمها: رفع مستوى الأداء الفني للمستشفى وضرورة إجراء عمليات الحول في خلال 48 ساعة ورفع مؤشرات الأداء بالعمليات الجراحية بحيث لا يقل عددها عن 30 عملية يوميا مناظرة بكبرى مستشفيات الرمد في الجمهورية.