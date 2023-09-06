استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الأربعاء/ في البنوك المصرية.



وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولارليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ما 17 - 20 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية .



ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الاوروبية 32.94 جنيه للشراء و 33.12 جنيه للبيع.. وفي البنك ال التجاري الدولي سجلت 33.05 جنيه للشراء ، و 33.23 جنيه للبيع.



وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.09 جنيهًا للشراء ، 33.21 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 15 - 18 قرشا في البنوك المصرية .



ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 38.59 جنيه للشراء و 38.79 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 38.71 جنيه للشراء , و 38.91 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.69 جنيه للشراء 38.72 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، و تراجع الدينار الكويتي إلى أقل من 100 جنيه في الشراء والبيع ،، حيث سجل 99.07 جنيه للشراء و 99.99 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

