جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين من عدة محاور

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مخيم جنين وقامت بمداهمة عدة منازل، لاعتقال مقاومين فلسطينيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد محمود طوالبة، وكذلك منزل ابراهيم عيد نغنغية بحجة البحث عن نجله محمد أحد قادة المقاومة في مخيم جنين وهو شقيق شهيدين.

من جانبها، قالت سرايا القدس - كتيبة جنين: "مجاهدونا يكشفون أمر قوة خاصة على اطراف المخيم ويمطرونها بصليات من الرصاص."

وأضافت: "استهداف تعزيزات الاحتلال على شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".