6 ضحايا في انهيار عقار حدائق القبة والمحافظ يتابع رفع الأنقاض

يتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بحدائق القبة موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .



كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .



وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار بـ 3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة ، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش .

كما نتج عن الإنهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من ارضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش .