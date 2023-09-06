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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 19272 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 23166 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 8068 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5640 نقطة.

 

البورصة مؤشرات البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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