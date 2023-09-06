أمر مرفوض| سامح شكري يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ الاحتلال بشأن الأقصى

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن حل القضية الفلسطينية يستوجب خروج الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، أنه تم عقد أكثر من جلسة طارئة بسبب الأوضاع في فلسطين، وأنه تم إصدار بيانات تدين بأشد العبارات الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تجاه المسجد الأقصى.

ولفت إلي أن الجامعة العربية تحذر ومازالت تحذر من المساس بـ المقدسات، والمسجد الأقصى، والاتجاه للعنف لن تفدي لـ المزيد من العنف و التوتر بالمنطقة.

وأشار إلي أن المساس بالمسجد الأقصى ومحاولة تقسيمة، امر مرفوض جملة وتفصيلا، فهو كان وسيظل مكان عبادة لـ المسلمين.