سقفة كبيرة لأبو الأبطال.. أول أغنية لياسمين جمال بعد عودتها للغناء| فيديو

طرحت الفنانة ياسمين جمال، أغنية جديدة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بعنوان "سقفة كبيرة لأبو الأبطال".



وجائت فكرة عودة ياسمين جمال للغناء مرة أخرى، بعد قيامها بنشر مقطع صوتي على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات والصور "أنستجرام" وحقق المقطع نسبة مشاهدة عالية جدا، فطالبها الكثيرين بالعودة إلى استئناف نشاطها الغنائى.. وبالفعل قامت ياسمين بإعداد وتحضير وتسجيل أغنية "سقفة كبيرة لأبو الأبطال" التى كتبها ولحنها ووزعها موسيقيا محمد شفيق، وهى من توزيع شركة Digital Sound..

الأغنية تحمل طابع الريتم المقسوم، وتدور فكرتها حول فتاة تقع فى حب شاب، يجدد لها حياتها، وثقتها فى نفسها، ويعيد لها الروح، وتشعر بأنه هو الشخص الوحيد المناسب لها.

ياسمين قررت العودة لمجال الغناء بقوة خلال الفترة المقبلة، وحاليا تحضر مجموعة من الأغنيات المختلفة والمتميزة، ويذكر أنها منذ فترة قدمت أولى تجاربها فى مجال الغناء، وطرحت ألبوم بعنوان "أحلي واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة، وقامت بتصوير فيديو كليب لأغنية "أحلي واحدة" مع المخرج نبيل مكاوي.

ومن ناحية أخرى تشارك حاليا ياسمين جمال، فى بطولة مسلسل جديد بعنوان "طبيبة شرعية" تأليف محمد الغيطى، وإخراج شادى أبو شادى، ويشاركها فى البطولة النجوم نضال الشافعى وبشرى ومروة عبد المنعم وعابد عنانى، ومجموعة كبيرة أخرى من الفنانين، وتجسد ياسمين لأول مرة دور فتاة اسكندرانية، من طبقة فقيرة، إلا أنها شريرة ترتدى وجوه الملائكة، ولديها أطماع وطموحات متوحشة، وتسعى لتحقيق الثراء بأية وسيلة.